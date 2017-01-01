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Пожар в гостинице произошёл в Ростове-на-Дону

Автор:
Ярослав Комов
Дата публикации:
14:57
  • 47
  • 1

Горит гостинница в центре Ростова-на-дону. Здание выгорело полностью. О пострадавших не сообщается.

  • 47
  • 1

Комментарии (1)

  • Настя Иванова
    15:53
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