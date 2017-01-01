"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В метро появились анонсы о предстоящем юбилее московского такси

В метро появились анонсы о предстоящем юбилее московского такси

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:15
  • 14
  • 0

На станциях московского метрополитена появились информационные таблички о юбилее московского такси.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
17:14 | Гринфельд Павел
Прохладный день выдался в Москве
7 0
16:55 | LaimeLaim
Ролик о безопасности на дорогах транслируется на мультимедийном экране Телеграфа
45 0
11.09 22:24 | Uwis
Обновленные после реконструкции подземный переход под Славянской площадью и вестибюль станции метро "Китай-город"