Серьёзный пожар произошёл в Ростове-на-Дону

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Серьёзный пожар произошёл в Ростове-на-Дону. Пожар произошёл в гостинице по адресу переулок Семашко, д. 50б. Сведений о пострадавших не поступало.