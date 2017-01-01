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Гостиница загорелась в центре города в Ростове-на-Дону

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16:45
  • 13
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Гостиница загорелась в центре города в Ростове-на-Дону. На место прибыли оперативные службы города. Сведений о пострадавших не поступало.

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