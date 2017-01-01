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Интервью руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка и сыровара Олега Сирота о предстоящем фестивале "Золотая осень"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:16
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В интервью руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал о географии предстоящего гастрономического фестиваля «Золотая осень». Продукция будет разнообразной более 200 сортов сыра, морепродукты. Красочная программа для гостей фестиваля: мастер-классы различной тематики и кулинарные, и рукоделие, и творчество, театральные представления и многое другое. Сыровар Олег Сирота рассказал о том, что посетители фестиваля смогут продегустировать более 200-т сортов сыра, которые на фестиваль привезут как мелкие сыроварни, так и крупные российские производители, помимо центральных площадок всю продукцию можно будет приобрести на рынках и городских ярмарках. Фестиваль откроется 22 сентября и продлится до 8 октября.

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