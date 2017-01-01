Последние приготовления к открытию гастрономического фестиваля "Золотая осень"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:17

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На фестивальной площадке на площади Революции идут последние приготовления к открытию фестиваля "Золотая осень". Расставляют скамейки, украшают тыквами пространство. Всего на украшение площадок ушло 100 тонн тыкв со всех уголков России. Эта одна из самых ярких площадок, где есть даже тыквенный рояль, тыквенная арка, множество красивых цветочных композиций и прекрасных фонов для памятных фотографий и селфи.