"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Экскурсия на подмосковную сыроварню участника гастрономического фестиваля "Золотая осень"

Экскурсия на подмосковную сыроварню участника гастрономического фестиваля "Золотая осень"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:53
  • 17
  • 0

Пресс-тур прошел в подмосковной сыроварне участнице фестиваля "Золотая осень". Генеральный директор Кирилл Шаршуков рассказал о итальянской технологии производства сыров. Сыры производимые быстрого приготовление на все этапы производства тратиться 4 часа и сыр готов к употреблению. При сыроварне имеется магазин, где покупатели через стекло могут понаблюдать, как создается сыр. На гастрономическом фестивале "Золотая осень" горожане и туристы смогут приобрести рассольные сыры такие как Моцарелла буррата и другие. Всего будет представлено 18 сортов сыров люберецкой сыроварни.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

45 0
17.09 14:18 | Zakharov29
Незаконные добытчики песка в Орехово-Зуевском районе Подмосковья скрылись с места раскопок
35 0
07.09 09:57 | Аноним
Густой туман опустился в Московской области
49 0
08.09 11:55 | Uwis
9 и 10 сентября в Москве организуют "звёздные" экскурсии
193 0
29.09.2016 15:47 | LaimeLaim
Экскурсия на сыроварню «Русский пармезан» в Московской области