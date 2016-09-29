Экскурсия на подмосковную сыроварню участника гастрономического фестиваля "Золотая осень"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:53

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Пресс-тур прошел в подмосковной сыроварне участнице фестиваля "Золотая осень". Генеральный директор Кирилл Шаршуков рассказал о итальянской технологии производства сыров. Сыры производимые быстрого приготовление на все этапы производства тратиться 4 часа и сыр готов к употреблению. При сыроварне имеется магазин, где покупатели через стекло могут понаблюдать, как создается сыр. На гастрономическом фестивале "Золотая осень" горожане и туристы смогут приобрести рассольные сыры такие как Моцарелла буррата и другие. Всего будет представлено 18 сортов сыров люберецкой сыроварни.