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Главная  /  Репортажи  /  Ролик о безопасности на дорогах транслируется на мультимедийном экране Телеграфа

Ролик о безопасности на дорогах транслируется на мультимедийном экране Телеграфа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:55
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На мультимедийном экране Телеграфа транслируется ролик о безопасности для пешеходов в городе.

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