Телебашне "Останкино" - 50 лет

Автор: Стрелец Дата публикации: 17:29

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193681

Почти 50 лет назад, в ноябре 1967 году, произошло важнейшее событие в истории советского телевидения: вступила в строй первая очередь крупнейшего в мире телевизионного комплекса, расположенного в одном из самых живописных районов Москвы – Останкине. На тот момент это было самое высокое сооружение в мире. Сейчас Останкинская телебашня находится на четвёртом месте. Но за это время и технологии изменились. В этом году с 20 по 23 сентября в Москве проходит 30 Конференция Международной Федерации Великих Башен.В российскую столицу съехались представители знаменитых на весь мир строений, в том числе Эйфелевой башни в Париже, небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, самого высокого здания на планете Бурдж-Халифа в Дубае. В программе Конференции — доклады и семинары, посвященные вопросам управления и эксплуатации высотных зданий, расширения спектра предоставляемых услуг, а также безопасности и готовности высотных зданий к чрезвычайным ситуациям.Делегаты Конференции обменяются опытом в привлечении туристов, улучшении качества обслуживания, развитии ресторанного бизнеса и внедрении инновационных технологий в экскурсионно-развлекательную деятельность на высотных сооружениях. Пройдут семинары на темы подсветки высотных сооружений, различных систем продаж электронных билетов, развития и управления продажами сувенирной продукцией.Международная Федерация Великих Башен учреждена в 1989 году. Останкинская телебашня входила в число основателей организации и она единственная из всех башен в третий раз удостоена чести принимать у себя Конференцию (ранее в 1995 и 2008 годах). Основной частью конференции было посещение смотровой площадки Останкинской телебашни.