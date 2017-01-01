Телебашне "Останкино" - 50 лет
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 17:29
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В российскую столицу съехались представители знаменитых на весь мир строений, в том числе Эйфелевой башни в Париже, небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, самого высокого здания на планете Бурдж-Халифа в Дубае. В программе Конференции — доклады и семинары, посвященные вопросам управления и эксплуатации высотных зданий, расширения спектра предоставляемых услуг, а также безопасности и готовности высотных зданий к чрезвычайным ситуациям.
Делегаты Конференции обменяются опытом в привлечении туристов, улучшении качества обслуживания, развитии ресторанного бизнеса и внедрении инновационных технологий в экскурсионно-развлекательную деятельность на высотных сооружениях. Пройдут семинары на темы подсветки высотных сооружений, различных систем продаж электронных билетов, развития и управления продажами сувенирной продукцией.
Международная Федерация Великих Башен учреждена в 1989 году. Останкинская телебашня входила в число основателей организации и она единственная из всех башен в третий раз удостоена чести принимать у себя Конференцию (ранее в 1995 и 2008 годах). Основной частью конференции было посещение смотровой площадки Останкинской телебашни.
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