Подразделения полиции контролируют обстановку у ТЦ "Москва"

Автор: denis947 Дата публикации: 17:30

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Сотрудники полиции контролируют ситуацию возле торгового комплекса «Москва», где накануне произошел конфликт между охранником и работником. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. «Ситуация возле торгового комплекса на Тихорецком бульваре находится под контролем. Сам комплекс закрыт. Приняты меры к обеспечению общественного порядка», - сказали в ведомстве. Между тем источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что возле торгового комплекса собираются мигранты, требующие справедливого рассмотрения ситуации.