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Подразделения полиции контролируют обстановку у ТЦ "Москва"

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:30
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Сотрудники полиции контролируют ситуацию возле торгового комплекса «Москва», где накануне произошел конфликт между охранником и работником. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. «Ситуация возле торгового комплекса на Тихорецком бульваре находится под контролем. Сам комплекс закрыт. Приняты меры к обеспечению общественного порядка», - сказали в ведомстве. Между тем источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что возле торгового комплекса собираются мигранты, требующие справедливого рассмотрения ситуации.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    18:25
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:05 http://www.mskagency.ru/materials/2707375 21.09.17
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