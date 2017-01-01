"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Прохладная погода с резким порывистым ветром установилась в столичном регионе

Прохладная погода с резким порывистым ветром установилась в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:42
  • 10
  • 0

В эти дни в столице установилась умеренно прохладная погода. Температура воздуха составляет около +15 градусов. При этом на улице временами ощущается резкий порывистый ветер. Столичные парки опустели, от некогда шумевшего ажиотажа горожан. Как сообщают синоптики, в ближайшие выходные в столичном регионе ожидается пик бабьего лета. Как уточняется, в пятницу центр антициклона будет располагаться над Архангельской областью. «Москва и область окажутся на его южной периферии. Погода малооблачная, без дождей, но будет ветрено. Порывы юго-восточного ветра достигнут местами 12-17 м/с. После полудня температура составит 15-17 градусов», - отмечается в материале. В ночь на субботу будет ясно, температура под утро в городе понизится до 6-8 градусов, а по области местами не исключено понижение и до 0 градусов. Максимальная дневная температура составит от 16 до 18 градусов. «В воскресный день антициклон сохранит свое влияние на московской земле, и станет еще теплее, и хотя ночи уже холодные, минимальная температура 7-9 градусов, а по области до 4 градусов, днем солнце успеет прогреть воздух до двадцатиградусных значений. Осадков по-прежнему не ожидается. Атмосферное давление подрастет до 765 мм рт. ст., что почти на 15 единиц выше нормы», - поясняется в материале.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 1
17:30 | denis947
Подразделения полиции контролируют обстановку у ТЦ "Москва"
30 0
17:14 | Гринфельд Павел
Прохладный день выдался в Москве