Прохладная погода с резким порывистым ветром установилась в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 18:42

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В эти дни в столице установилась умеренно прохладная погода. Температура воздуха составляет около +15 градусов. При этом на улице временами ощущается резкий порывистый ветер. Столичные парки опустели, от некогда шумевшего ажиотажа горожан. Как сообщают синоптики, в ближайшие выходные в столичном регионе ожидается пик бабьего лета. Как уточняется, в пятницу центр антициклона будет располагаться над Архангельской областью. «Москва и область окажутся на его южной периферии. Погода малооблачная, без дождей, но будет ветрено. Порывы юго-восточного ветра достигнут местами 12-17 м/с. После полудня температура составит 15-17 градусов», - отмечается в материале. В ночь на субботу будет ясно, температура под утро в городе понизится до 6-8 градусов, а по области местами не исключено понижение и до 0 градусов. Максимальная дневная температура составит от 16 до 18 градусов. «В воскресный день антициклон сохранит свое влияние на московской земле, и станет еще теплее, и хотя ночи уже холодные, минимальная температура 7-9 градусов, а по области до 4 градусов, днем солнце успеет прогреть воздух до двадцатиградусных значений. Осадков по-прежнему не ожидается. Атмосферное давление подрастет до 765 мм рт. ст., что почти на 15 единиц выше нормы», - поясняется в материале.