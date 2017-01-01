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Главная  /  Репортажи  /  Специалисты коммунальных служб очищают от грязи бетонные стены набережных Яузы

Специалисты коммунальных служб очищают от грязи бетонные стены набережных Яузы

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:37
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В центре Москвы в Басманном районе около Рубцова моста вдоль акватории реки Яузы специалисты Гормоста приступили к работам по очистке бетонных стен набережной. Под напором воды из рукава высокого давления сотрудник службы находясь в реке проводил комплекс работ по очистке стен от скопившейся грязи и водорослей. Аналогичные работы проводились и на востоке Москвы в районе Русаковской набережной. Стоит отметить, что Яуза регулярно попадает в новостные сводки по проблемам экологии и загрязнения. Очистка бетонных стен к сожалению не проводится регулярно и в этих местах можно видеть как из оснований в некоторых местах могут расти целые кустарники и даже небольшие деревья, а возле сливов канализации скапливается грязь.

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