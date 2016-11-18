Наряды полиции дежурят в ТЯК "Москва"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 20:35

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21 сентября торгово-ярмарочный комплекс "Москва" закрыли после беспорядков произошедших вечером 20 сентября. В результате конфликта у столичного торгового центра были задержаны 250 человек. По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. За него решили вступиться его земляки, в результате чего и произошел конфликт. Сейчас на территории сотрудники полиции контролируют обстановку. По примыкающим к ТЯК "Москва" улицам патрулируют наряды полиции и проверяют документу у граждан из средней Азии. В метро Люблино также дежурят усиленные наряды полиции.