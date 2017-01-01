Расписание поездов на Белорусском направлении изменится в выходные 23 и 24 сентября

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В предстоящие выходные, с 23 на 24 сентября, в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по организации ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово железнодорожники продолжат масштабные работы по строительству подземных пешеходных переходов на остановочных пунктах «Немчиновка», «Баковка» и «Рабочий посёлок» и дополнительных главных путей. Работы будут проводиться во время 10-часового технологического «окна» с 19:50 23 сентября до 5:50 24 сентября. «Окно» специально назначено в выходные дни, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, связанные с корректировкой расписания электричек в будни. Во время ремонтных работ в Немчиновке будут демонтированы временные мостовые пролетные строения, с помощью которых строительство тоннеля проводилось без остановки движения поездов. В настоящее время тоннель проложен под существующими 1 и 2 путями, далее продолжится его прокладка под строящимися дополнительными путями и строительство выходов из перехода. На период работ движение поездов на перегоне Кунцево 1-Одинцово будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме - поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим будет скорректировано расписание некоторых электричек Белорусского направления, в том числе время отправления, количество остановок на маршруте, несколько пригородных поездов выведут из расписания. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД». На Белорусском направлении МЖД в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» идет реализация двух взаимосвязанных проектов: организация ускоренного движения электропоездов на участках Москва-Усово и Москва-Одинцово. В рамках проектов железнодорожники укладывают дополнительные главные пути (третий и четвертый) и проводят развитие инфраструктуры, в том числе строят новые платформы, пешеходные тоннели, железнодорожные мосты.