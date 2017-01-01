Разметка на убитой дороге в Нижегородской области

Автор: alexio83 Дата публикации: 00:09

13

13 0

Нижегородская область, Павловский район. Дорога невеликой важности, но издавна имеющая твердое покрытие. Но последние лет 5-7 отрезок в ужаснейшем состоянии. Даже ямочный ремонт делается словно назло людям. Много дорог отремонтировано поблизости, но данный отрезок протяженностью километров 5 доводит до слез. А особенно один кусок этого отрезка. НО! Такое плачевное состояние дорожного полотна - вовсе не повод не чертить на нем разметку! Сплошная полоса начерчена прямо по глубочайшим выбоинам. С разметкой не скромничали. Начертили как на нормальных дорогах. И сплошная, и прерывистая, и даже отрезки где параллельно сплошная с прерывистой полосой идут) На самом деле проще передвигаться грунтовыми обочинами, ширина которых уже равняется двухполосной проезжей части. Что уж говорить о соблюдении этой разметки... Неясно, можно считать разметку прерывистой, когда сплошная полоса теряется в глубине огромной выбоины?