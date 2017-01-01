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Пресс-показ Международного фестиваля "Круг света" в музее-заповеднике "Царицыно"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
01:17
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21 сентября, поздно вечером состоялся пресс-показ Международного фестиваля "Круг света" в музее-заповеднике "Царицыно". На Екатерининском дворце был продемонстрировал видеомэппинг, а также было показано красочное шоу фонтанов. Московский Международный фестиваль "Круг света" пройдёт с 23 по 27 сентября на шести площадках - Останкинской телебашне и прилегающей к ней территории, музее-заповеднике "Царицыно", Театральной площади (Большой и Малый театры), Строгинской пойме, Центре Digital October (образовательная программа) и Концертном зале "МИР" (конкурс "Арт Вижн", номинация "Виджеинг".

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