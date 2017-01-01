150 солнечных батарей установили на стеклянный купол в парке «Зарядье»

Автор: Uwis Дата публикации: 01:21

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Фотоэлементы вклеены в конструкцию триплекса стеклопакетов, заполняющего ячейки купола. Две солнечные панели образуют треугольник со стороной в 2,7 метра. Фотоэлементы не занимают собой всю площадь стеклопакета и сохраняют эффект прозрачности коры, под которой расположилась одна из главных видовых площадок парка. Вырабатываемая электроэнергия будет использоваться парковыми объектами.