Круг Света 2017: пресс-показ для СМИ в Останкино и Царицыно
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 01:36
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- 12
21 сентября состоялся пресс-тур в преддверии VII Московского Международного фестиваля «Круг света», который состоится 21 сентября 2017 года. Площадки пресс-тура - Останкино и Царицыно. В Останкино были продемонстрированы видеомэппинг на башню, а также уникальный контент на конструкцию, мультимедийное шоу с фонтанами, лазерами, свето-установками и горелками. На ледовом покрытии на пруду для СМИ выступили известные фигуристы. А в Царицыно - видеомэппинг на Екатерининский дворец, шоу фонтанов, процесс монтажа и инсталляции от известных мировых дизайнеров.
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