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Репетиция фестиваля "Круг Света" в Останкино

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
04:19
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Седьмой Московский Международный фестиваль "Круг Света" состоится в Москве с 23 по 27 сентября. Торжественное открытие пройдёт на останкинском пруду 23 сентября в 20:00. Программа повторится 24 сентября. Будет задействован не только пру, но и Останкинская телебашня. На пруду установлен каток с натуральным льдом. На поверхности пруда размещены световые и лазерные установки, горелки, фонтаны, пиротехника. На 15-ти метровый экран будут проецировать виды стран и городов, участвующих в данном представлении, которое гармонично объединит свет, воздух, воду и лёд. Хореография фонтанов переплетается с танцевальной программой, которую представят на льду Олимпийская чемпионка Татьяна Нафка и Пётр Чернышёв. Знаменитые спортсмены Александр Смирнов и Юко Кавагути. В 2017 году Останкинская телебашня празднует своё 50-летие. На юбилей приехали представители Ассоциации высотных зданий мира. И 2017 год объявлен Годом Экологии. Эти две темы будут отражены в мультимедийном шоу. Будут продемонстрированы высочайшие сооружения разных стран и их природные достопримечательности. Завершится церемония открытия эффектным пиротехническим шоу. Разноцветные залпы фейерверка взметнутся в небо с земли, воды до самой Останкинской телебашни.

Седьмой Московский Международный фестиваль "Круг Света" состоится в Москве с 23 по 27 сентября. Торжественное открытие пройдёт на Останкинском пруду 23 сентября в 20:00. Программа повторится 24 сентября. Будет задействован не только пруд, но и Останкинская телебашня. На пруду установлен каток с натуральным льдом. На поверхности пруда размещены световые и лазерные установки, горелки, фонтаны, пиротехника. На 15-ти метровый экран будут проецировать виды стран и городов, участвующих в данном представлении, которое гармонично объединит свет, воздух, воду и лёд. Хореография фонтанов переплетается с танцевальной программой, которую представят на льду Олимпийская чемпионка Татьяна Нафка и Пётр Чернышёв. Знаменитые спортсмены Александр Смирнов и Юко Кавагути.

В 2017 году Останкинская телебашня празднует своё 50-летие. На юбилей приехали представители Ассоциации высотных зданий мира. И 2017 год объявлен Годом Экологии. Эти две темы будут отражены в мультимедийном шоу. Будут продемонстрированы высочайшие сооружения разных стран и их природные достопримечательности. Завершится церемония открытия эффектным пиротехническим шоу. Разноцветные залпы фейерверка взметнутся в небо с земли, воды до самой Останкинской телебашни.

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