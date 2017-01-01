Генеральная репетиция открытия VII Московского Международного фестиваля "Круг света" в Останкино

Автор: mars66 Дата публикации: 04:52

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193700

Седьмой Московский Международный фестиваль «Круг света» состоится в Москве с 23 по 27 сентября на шести площадках города и обещает стать одним из самых зрелищных событий предстоящей осени.Торжественная церемония открытия пройдет в Останкино 23 сентября в 20:00. Программа повторится 24 сентября в тоже время.Москвичей и гостей столицы ждёт потрясающее по зрелищности и уникальное по спецэффектам мультимедийно-музыкальное шоу. Впервые в представлении будут задействованы не только Останкинская башня, близлежащая к ней территория, но и пруд, на котором построен настоящий ледовый каток. На поверхности пруда разместят световые и лазерные установки, горелки, фонтаны, пиротехнику. На 15-ти метровую конструкцию, выстроенную напротив трибун, будут проецировать уникальный контент, созданный российскими профессионалами. Впервые в небывалом пиротехническом шоу, в котором будет задействована и Останкинская башня, залпы фейерверков произведутся с рекордного количества отметок. Мультимедийное представление гармонично объединит свет, воздух, воду и лёд. Хореография фонтанов переплетется с потрясающей танцевальной программой, которую представят на ледовом покрытии Олимпийская чемпионка Татьяна Нафка и Петр Чернышев, знаменитые спортсмены Александр Смирнов и Юко Кавагути.В 2017 году Останкинская телебашня празднует свое 50-летие. На юбилей самого высокого строения в России в дни проведения фестиваля «Круг света» приедут представители Ассоциации высотных зданий мира. Кроме того, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Эти две темы будут отражены в мультимедийном шоу, которое продемонстрирует публике высочайшие сооружения разных стран и их природные достопримечательности. Останкинская телебашня высотой 540 метров поочередно превратится в Эйфелевую башню (300 м), дубайский небоскреб Бурдж-Халифа (828 м) и нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг (443 м), а также в телебашни Торонто (553 м), Шанхая (486 м), Токио (332 м) и Сиднея (309 м). Современные технологии перенесут посетителей фестиваля на сказочные Лавандовые поля, к подножию Ниагарского водопада, в самое сердце парка Йеллоу-стоун и Пещеры Бамбуковой флейты. Зрители почувствуют жар пустыни Сахары и освежающий бриз Большого Барьерного рифа, ощутят завораживающую мощь вулкана Фудзияма, пленятся необъятной глубиной озера Байкал, бескрайними красотами Уральских гор и острова Сахалин.Завершится церемония открытия фестиваля «Круг света» эффектным пиротехническим шоу (23 сентября – 15 минут; 24 сентября – 7 минут). Под знаменитые музыкальные композиции разноцветные залпы фейерверка взметнутся в небо с земли, воды и с самой Останкинской башни, подарив зрителям незабываемые впечатления.Высота столичной телебашни составляет 540 метров, поэтому шоу можно будет увидеть со всех сторон.