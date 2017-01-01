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Главная  /  Репортажи  /  "Энергетические точки" для велосипедистов на улицах Москвы в День отказа от автомобиля

"Энергетические точки" для велосипедистов на улицах Москвы в День отказа от автомобиля

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:18
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В Москве проходит всемирная акция "День отказа от автомобиля". В день акции в городе организованы десять «энергетических точек», где велосипедисты бесплатно получают воду, фрукты и другие угощения, а также сувениры: в парке «Музеон» на Крымской набережной (под Крымским мостом); на Трубной площади (на стороне выхода из станции метро «Трубная»); на площади Арбатские ворота (рядом с рестораном «Прага»); на ул. Лесная, д. 6 (у станции проката «Велобайк», станция метро «Белорусская»); на ул. Мантулинская, д. 18 (рядом с кофейней «Может Кофе?»); на Таганской площади (рядом с остановкой); на ул. Большая Семеновская (между вл. 15А стр. 1 и 21, напротив станции метро «Электрозаводская»); на Пресненской набережной, д. 6, стр. 2. («Москва-Сити», у башни «Империя»), на Даниловском рынке (около входа на ул. Мытная); на ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1 («Москва глазами инженера», станция метро «Дмитровская»).

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