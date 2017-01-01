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Холодный день в столице 22 сентября

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:41
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Погода к концу рабочей недели значительно ухудшилась. Сильно похолодало и дует сильный ветер.

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