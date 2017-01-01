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Главная  /  Репортажи  /  Открытие мемориальной доски А. В. Юрчикова, погибшего при пожаре на Амурской улице 22 сентября 2016

Открытие мемориальной доски А. В. Юрчикова, погибшего при пожаре на Амурской улице 22 сентября 2016

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:25
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22 сентября - трагическая дата в истории пожарной охраны г. Москвы. В этот день ровно год назад в складских помещениях на востоке столицы произошёл пожар. Во время борьбы с пламенем обвалилась крыша здания. В результате чего пропала связь с находившимися внутри пожарными. Огнеборцы потеряли 8 человек.

При пожаре погибли:
Георгиев Роман Андреевич - сотрудник Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по Москве.
Юрчиков Александр Васильевич - заместитель начальника 22 пожарно-спасательного отряда, начальник СПТ.
Акимов Алексей Владимирович - начальник 46 ПЧ.
Макарочкин Павел Геннадьевич - старший пожарный 59 ПСЧ 22 ПСО. Андрюшкин Павел Сергеевич - старший пожарный 59 ПСЧ 22 ПСО. Коренцов Александр Владиславович - заместитель начальника 59 ПСЧ 22 ПСО.
Голубев Николай Алексеевич - пожарный 47 ПЧ 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве.
Синелобов Сергей Владимирович - пожарный 47 ПЧ 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве.

Утром 22 сентября на территории Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве прошло торжественное открытие мемориальной доски кавалера ордена Мужества полковника внутренней службы А.В. Юрчикова. На открытии доски присутствовали: мама полковника, родные, друзья и коллеги.
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