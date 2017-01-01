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Фестиваль "Золотая осень" стартует в столице

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:39
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В Москве начинается главное гастрономическое событие года. Открывается самый вкусный фестиваль года - "Золотая осень". Он продлится больше двух недель и соберет на своих площадках фермеров со всей страны, которые привезут больше 100 сортов сыра и 460 видов рыбы, а также мясо, фрукты, овощи и многое другое. Всего фестивальных площадок 23, большинство все же сосредоточено в центре. В нескольких десятках шале гостям готовы предложить российские сыры, мясо и рыбу, здесь же научат готовить. На площади Революции сегодня в 15 часов начнется мастер-класс "Датский хот-дог". Профессиональные повара вместе с гостями будут готовить булочку с кунжутом, сосиской, разными соусами и наполнителями - кетчупом, горчицей, жареным луком и маринованным огурцом.

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