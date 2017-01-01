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Подъезд жилого дома подтапливает канализация в городе Алушта в Крыму

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:28
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Жильцам улицы Симферопольской, д. 26, подъезда №5 в городе Алушта нет покоя от вечной воды с фекалиями. Восьмой год прорывает подвал в подъезде с фекалиями, от этой зловонности страдают все 5 этажей. Люди часто болеют, страдают уже аллергией. Жители дома просили вывести канализацию из подъезда, устранить этот недочет, но коммунальные службы не реагируют, власть города не реагирует. Они приезжают только выкачивают воду и посыпают хлоркой. Уже и не знаем куда обращаться.

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