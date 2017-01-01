Площадка фестиваля "Золотая осень" не Манежной площади

Автор: denis947 Дата публикации: 12:42

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В Москве открылся гастрономический фестиваль "Золотая осень". По всему городу заработали два десятка площадок, одна из них на Манежной площади.