"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тёплый и солнечный день в Москве

Тёплый и солнечный день в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:55
  • 46
  • 0

Тёплый и солнечный день установился в Москве. Столбик термометра поднялся до +17℃. На улице дует резкий порывистый ветер. Скорость ветра составляет 5 м/с. Атмосферное давление поднялось до 761 мм рт. ст. По сообщению синоптиков, жителей столицы в эти выходные порадует бабье лето. В субботнее утро 23 сентября, горожанам придётся одеться потеплее, температура покажет +5℃, а уже днём поднимется до +15℃.

  • 46
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
13:23 | Uwis
В Москве открылся фестиваль "Золотая осень".
20 0
10:41 | denis947
Холодный день в столице 22 сентября
170 0
21.09 20:35 | alextsaryev99
Наряды полиции дежурят в ТЯК "Москва"
49 2
21.09 17:14 | Гринфельд Павел
Прохладный день выдался в Москве