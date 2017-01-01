Тёплый и солнечный день в Москве
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 12:55
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Тёплый и солнечный день установился в Москве. Столбик термометра поднялся до +17℃. На улице дует резкий порывистый ветер. Скорость ветра составляет 5 м/с. Атмосферное давление поднялось до 761 мм рт. ст. По сообщению синоптиков, жителей столицы в эти выходные порадует бабье лето. В субботнее утро 23 сентября, горожанам придётся одеться потеплее, температура покажет +5℃, а уже днём поднимется до +15℃.
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