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Главная  /  Репортажи  /  Немецкий автомат будет демонтирован с памятника Михаилу Калашникову

Немецкий автомат будет демонтирован с памятника Михаилу Калашникову

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:58
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С памятника легендарному оружейнику Михаилу Калашникову, открытого недавно на Садовом кольце, будет демонтирована плита с изображением немецкого автомата 1944 года. Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества, заявил, что допущенная создателем памятника Калашникову ошибка окончательно развеяла миф о заимствовании идеи автомата АК-47 у зарубежных конструкторов. "Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности — у Шмайссера", — заявил Владислав Кононов, добавив, что "допущена ошибка скульптором и он уже находится на месте — демонтирует эту плиту со схемой StG". Напомним, ранее интернет-пользователи заметили, что на одном из элементов монумента Михаилу Тимофеевичу Калашникову в Москве изображен чертеж немецкого автомата StG 44 конструкции Хуго Шмайссера. Владислав Кононов отметил также, что "благодаря распространенной информации о допущенной ошибке видно, что это совершенно разное оружие — автомат Калашникова и винтовка StG".

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