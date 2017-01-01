В Симферопольском проезде в Москве у подъезда жилого дома установили неудобный пандус

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В Симферопольском проезде у подъезда жилого дома, в котором живёт инвалид-колясочник, жилищники района Нагорный установили неудобный пандус, сделанный на скорую руку из цемента. Подобие пандуса очень неудобное и с вмятинами. Сейчас неудобно по нему завозить инвалидную коляску, а зимой будет вообще проблематично. Молодой парень с 2014 года не ходит в результате серьёзной болезни. Отец парня каждый день его отвозит учиться в институт. Минимум 2 раза в день приходится преодолевать препятствие в виде кустарного пандуса. А вся проблема в том, что жилищники установили "пандус" не по стандарту, а просто залепили левую часть ступенек цементом. Кроме этого на крыльце необходимо установить перила для более удобного входа-выхода людей с ограниченными возможностями.