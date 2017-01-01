"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плохой ремонт дороги в п.г.т. Кокуй в Забайкальском крае

Плохой ремонт дороги в п.г.т. Кокуй в Забайкальском крае

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16:35
  • 6
  • 0

Такой асфальт кладут в Забайкалье, думаю долго он не прослужит, все делается для галочки.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
16:37 | Аноним
Неуправляемый каток проехался по улицам в Чебоксарах
27 0
20.09 17:04 | PAREN
Ремонт дорог в Республике Крым
22 0
21.09 13:58 | belstar
Свежеуложенный асфальт снимают с дороги в Белгороде
58 0
11.08 15:52 | VMAVAA
Внутридворовая дорога превратилась в испытание для жителей Кайдаловской улицы в Чите