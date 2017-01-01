"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Камергерском переулке в центре столицы установили объект, который будет раздавать бесплатный Wi-Fi

В Камергерском переулке в центре столицы установили объект, который будет раздавать бесплатный Wi-Fi

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:11
  • 17
  • 0

В Камергерском переулке, в центре столицы установили объект, который будет раздавать бесплатный Wi-Fi. Обьект стоит рядом с улицей Тверская и представляет собой красный круг с надписями Moscow Wi-Fi Free. Скоро здесь заработат бесплатный Вай Фай, а пока подключиться к сети невозможно. Люди уже останавливаются, при виде бесплатного Вай Фая, и пытаются подключиться к сети.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
16:58 | denis947
Два человека пострадали в ДТП на улице Москворечье
17 0
16:10 | Artem_077
Фестиваль "Золотая осень" на Охотном ряду в центре столицы
29 0
08.05 19:23 | Uwis
Погода не повлияла на программу праздничных мероприятий в Москве
80 0
20.02 23:12 | Uwis
Единая транспортная Wi-Fi сеть МТ_FREE запущена в поездах Сокольнической линии