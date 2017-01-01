В Камергерском переулке в центре столицы установили объект, который будет раздавать бесплатный Wi-Fi

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В Камергерском переулке, в центре столицы установили объект, который будет раздавать бесплатный Wi-Fi. Обьект стоит рядом с улицей Тверская и представляет собой красный круг с надписями Moscow Wi-Fi Free. Скоро здесь заработат бесплатный Вай Фай, а пока подключиться к сети невозможно. Люди уже останавливаются, при виде бесплатного Вай Фая, и пытаются подключиться к сети.