Неуправляемый каток проехался по улицам в Чебоксарах

Автор: Аноним Дата публикации: 16:37

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Неуправляемый каток проехался по улицам в Чебоксарах. Каток сорвался и не мог остановиться. Обошлось без пострадавших.