"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Первый снег прошёл в городе Лянтор

Первый снег прошёл в городе Лянтор

Автор:
volodiy09101975
Дата публикации:
16:42
  • 7
  • 0

Первый снег прошёл в Сургутском районе в городе Лянтор.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
15:46 | Max_019
Солнечно и ветрено в столице в пятницу
20 0
16.09 14:25 | skazkatori
В городе Радужный 15 сентября в ХМАО прошел первый снег
57 0
12:55 | Гринфельд Павел
Тёплый и солнечный день в Москве
64 1
24.06 10:55 | elvin01
Град в Лянторе 24 июня