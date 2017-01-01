"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Два человека пострадали в ДТП на улице Москворечье

Два человека пострадали в ДТП на улице Москворечье

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:58
  • 72
  • 1

Два человека госпитализированы после ДТП на юге Москвы. На пересечении улицы Москворечье с улицей Академика Ласкорина столкнулись внедорожник "Фольксваген" и мотоцикл "Хонда". В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла получили серьезные травмы и были госпитализированы. На место происшествия прибыли пожарные, которые смыли с проезжей части разлившиеся жидкости.

  • 72
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    18:16
    АГН в 17:27: http://www.mskagency.ru/materials/2707743
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
18:25 | LaimeLaim
Парковка для туристических автобусов появилась на Моховой улице
73 0
13:35 | Paliglod
Два автомобиля столкнулись на трассе М9
77 1
14:46 | Artem_077
В Симферопольском проезде в Москве у подъезда жилого дома установили неудобный пандус
111 2
11.09 15:06 | Uwis
ДТП с участием фургона и мотоцикла на Москворецкой набережной