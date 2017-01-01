Два человека пострадали в ДТП на улице Москворечье
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:58
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Два человека госпитализированы после ДТП на юге Москвы. На пересечении улицы Москворечье с улицей Академика Ласкорина столкнулись внедорожник "Фольксваген" и мотоцикл "Хонда". В результате столкновения водитель и пассажир мотоцикла получили серьезные травмы и были госпитализированы. На место происшествия прибыли пожарные, которые смыли с проезжей части разлившиеся жидкости.
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