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Для нескольких автобусных маршрутов с 23 сентября остановку «Метро Белорусская» перенесут на площадь Тверская Застава

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:46
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Для нескольких автобусных маршрутов с 23 сентября остановку «Метро Белорусская» перенесут на площадь Тверская Застава. Это касается: автобусов М1, Н1, № 101 и 904, следующих в обоих направлениях по 1-й Тверской-Ямской улице; автобусов Т18 и № 12, идущих по улице Бутырский Вал к Новолесной улице. С этого же дня остановка «Белорусский вокзал» для автобусов Т18 и № 12, которые едут к станции метро «Улица 1905 года» по Грузинскому Валу, изменит название на «Большой Кондратьевский переулок».

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