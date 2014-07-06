Макет Страстной площади конца XIX века в "Гостиной" на Тверской площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:04

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В павильоне "Гостиная" на Тверской площади можно увидеть макет Страстной площади конца XIX века , предоставленный музеем Москвы. На макете можно увидеть людей идущих по улицам, конки, женщину кормящую кур, как из конюшни выбегает лошадь. И просто посмотреть какой была Москва в конце 19 века. В вечернее время макет подсвечивается и "жизнь" продолжается.