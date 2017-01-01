Фестиваль «Золотая Осень. Урожай – 2017» в столичном районе Отрадное

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Программу «Московских сезонов» в российской столице продолжит гастрономический фестиваль «Золотая Осень. Урожай – 2017». В Северо-Восточном округе столицы такая площадка всего одна - в парке на улице Хачатуряна. В ходе фестиваля гости смогут провести дегустацию натуральных продуктов из фермерских хозяйств ближайшего Подмосковья: готовые блюда, а также различную выпечку, десерты, стрит-фуд и кексы, — поучаствовать в мастер-классах и интерактивных играх. Фестиваль продлится до 8 октября.