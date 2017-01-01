Сочинский лес превратили в свалку

Автор: Аноним Дата публикации: 20:22

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Результат работы ушлых застройщиков. 90% застройщиков в Сочи приехали из других регионов страны. И им плевать на нашу природу, им плевать на то, что об этом думаем мы, коренные жители. Им на все плевать. Они уже тупо застраивают лес. При чём не подводя никаких коммуникаций, кроме света и воды. Даже не заключают договор с городской службой вывоза мусора. У нас она называется "САХ". Каково нам, коренным жителям все это видеть, как вы думаете?

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193741

Россия, Краснодарский край, Сочи, микрорайон Соболевка