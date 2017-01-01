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В Петроверигском переулке в центре столицы торжественно открыли аллею правителей

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:17
  • 15
  • 0

В Петроверигском переулке в центре столицы торжественно открыли аллею правителей.

  • 15
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