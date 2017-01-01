В Нижнем Новгороде перестали убирать мусор

Автор: Модест Никитин Дата публикации: 03:19

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193748

Между поселками "Нагулино", "Гнилицы" и "Стригино" в частном секторе Автозаводского района Нижнего Новгорода, пол года назад коммунальщики убрали мусорные контейнеры и перестали убирать мусор, вдоль обочин. Очень грязно мусор разлетается на дорогу, и тротуар. Часто эти неубранные завалы мусора горят. Жаловались в администрацию не раз, они затягивают и не решают проблему - пишут отписки.p/s "Хорошо" что видео и фото не передает "аромат", который исходит от этих помоек...Нижний Новгород, Автозаводской район, посёлок Гнилицы