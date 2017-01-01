Три автомобиля сгорели ночью на парковке на Каширском шоссе

Автор: Аноним Дата публикации: 06:46

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Сгорели 3 автомобиля на парковке Орехово Борисово Северное у дома № 94 по Каширскому шоссе.