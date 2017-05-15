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Первые заморозки в Подмосковье

Автор:
spasatelBAO
Дата публикации:
08:59
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Первые заморозки в Подмосковье. Ночью температура опустилась до -1. Машины во льду.

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