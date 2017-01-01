Открытие первого в России памятника работникам Госохотнадзора

Автор: Vadim Pavlenko Дата публикации: 08:58

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Возле здания администрации Уссурийского городского округа Приморского края прошла церемония открытия скульптурной композиции "Памятник работнику Госохотнадзора". На которой присутствовали губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, начальник Контрольного управления президента России Константин Чуйченко, режиссер-документалист Сергей Ястржембский и сотрудники охотнадзора Приморского края. Она стала первой в России, посвященной людям, стоящим на страже природы. Скульптура изображает егеря, присевшего на бревно с маленьким тигренком на руках, мать которого погибла от рук браконьеров. Автор памятника - приморский скульптур Петр Чегодаев.