С 23-го сентября по 9-е октября продлится обустройство пешеходного пространства на Биржевой площади в центре столицы

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Обустройство пешеходного пространства на Биржевой площади продлится 16 дней — с 23 сентября по 9 октября. За это время здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой и выполнят работы по заливке подземного помещения фонтана. Все работы проведут в рамках городской программы по благоустройству «Моя улица». Биржевая площадь станет пешеходной и вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка «Зарядье», в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица.