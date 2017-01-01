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Главная  /  Репортажи  /  С 23-го сентября по 9-е октября продлится обустройство пешеходного пространства на Биржевой площади в центре столицы

С 23-го сентября по 9-е октября продлится обустройство пешеходного пространства на Биржевой площади в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
08:56
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Обустройство пешеходного пространства на Биржевой площади продлится 16 дней — с 23 сентября по 9 октября. За это время здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой и выполнят работы по заливке подземного помещения фонтана. Все работы проведут в рамках городской программы по благоустройству «Моя улица». Биржевая площадь станет пешеходной и вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка «Зарядье», в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица.

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