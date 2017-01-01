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На ЗСД в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль

Автор:
evgesha111111
Дата публикации:
10:46
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На ЗСД в Санкт-Петербурге в районе съезда на Приморский проспект сгорел автомобиль.

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