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Первые заморозки в Подмосковье в ночь на 23 сентября

Автор:
m777m12
Дата публикации:
10:49
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Первые заморозки в Московской области в Шатурском районе, село Кривандино. Машины покрылись инеем.

  • 22
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