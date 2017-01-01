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Три автомобиля сгорели на Каширском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:24
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На юге Москвы в районе Орехово-Борисово Северное загорелся автомобиль, пламя коснулось еще двух машин, находившихся рядом. В 03:34 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля рядом с д. 94 корп. 1 по Каширскому шоссе. Две машины, стоявшие рядом, были также повреждены огнем. Принятыми мерами возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В результате пожара пострадали автомобили Toyota, Daewoo и Renault.

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