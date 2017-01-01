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Главная  /  Репортажи  /  С барельефа памятника Михаилу Калашникову убрали чертеж немецкого автомата

С барельефа памятника Михаилу Калашникову убрали чертеж немецкого автомата

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:53
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С барельефа на памятнике Михаилу Калащникову убрали чертеж немецкого автомата.

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