Эковыставка органической скульптуры "Последний след" открылась в "Аптекарском огороде"

Автор: Uwis Дата публикации: 14:18

10

10 0

Эковыставка органической скульптуры "Последний след" открылась в "Аптекарском огороде". Автор экопроекта Анастасия Дубач представляет скульптурные портреты диких животных под угрозой исчезновения. Концепция выставки объединена общим творческим замыслом – осознать необходимость сохранения дикой природы, многообразия уникального животного мира, запечатлеть гармонию естественной среды планеты. Арт-объекты выполнены из натуральных природных материалов – опавших листьев, ветвей и коры деревьев, мха, травы, камней и грунта.