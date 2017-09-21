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Эковыставка органической скульптуры "Последний след" открылась в "Аптекарском огороде"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:18
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Эковыставка органической скульптуры "Последний след" открылась в "Аптекарском огороде". Автор экопроекта Анастасия Дубач представляет скульптурные портреты диких животных под угрозой исчезновения. Концепция выставки объединена общим творческим замыслом – осознать необходимость сохранения дикой природы, многообразия уникального животного мира, запечатлеть гармонию естественной среды планеты. Арт-объекты выполнены из натуральных природных материалов – опавших листьев, ветвей и коры деревьев, мха, травы, камней и грунта.

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