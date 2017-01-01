День без автомобиля в Лужниках отметили массовым велопробегом

Автор: tim777 Дата публикации: 15:04

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23 сентября на Престижной аллее стадиона «Лужники» проходят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без автомобиля 22 сентября. Организатор акции – Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. «Всемирный день без автомобиля» – это экологическая акция, которая проводится во многих странах всего мира. Цель акции - напомнить о негативном влиянии автотранспорта на окружающую среду, призвать население пользоваться экологическими видами передвижения - велосипедами, скутерами, электромобилями, троллейбусами, трамваями, метро. Напомним, Всемирный день без автомобиля впервые был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Спонтанные отказы то в одной, то в другой стране Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет, до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Годом позже отметилась и Франция, а уже в 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить подобную акцию, но уже в течение недели с 16 по 22 сентября. Москва присоединилась к акции в 2008 году. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы начал активно поддерживать Акцию с 2012 года. В 2012 и 2013 годах «День без автомобиля» прошел в ПИП «Москворецкий». Маршрут велопробега: Строгино - Крылатское. -В 2014 году «День без автомобиля» был проведен в Нижних Мневниках. Маршрут велопробега пролегал из ПИП «Москворецкий» в Мневниковскую пойму. -В 2015 году «День без автомобиля» отмечали на Поклонной горе, в парке Победы. Маршрут: Парк Победы - Кутузовский проспект - Бережковская набережная - Аллея Молодоженов - Аллея Мира - Парк Победы. -В 2016 году «День без автомобиля» велопробег прошел совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры от Звездного бульвара через центр и набережную, финишировал в парке «Красная Пресня».